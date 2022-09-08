Окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі: перехоплення ГУР
Російський окупант у розмові з дружиною похвалився тим, як він займається мародерством в окупації та поскаржився на втрати у своєму підрозділі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Окупант каже, що саме їх роту мають замінити, тому що особового складу залишилось мало. Жінка стурбовано питає, де саме перебувають інші, а окупант пояснив, що вони загинули або отримали поранення. Потім росіянин розповів, як саме він харчується.
"З пайка рис курячий та овочі, а зверху аджику взяв. Поряд стільки будинків, змародерив і все", - пояснив окупант.
Нагадаємо, що раніше російський окупант розповів про сором перед українським народом.
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