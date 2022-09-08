ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі: перехоплення ГУР

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 вересня 2022 19:00
Окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі: перехоплення ГУР Фото: Окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант у розмові з дружиною похвалився тим, як він займається мародерством в окупації та поскаржився на втрати у своєму підрозділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Окупант каже, що саме їх роту мають замінити, тому що особового складу залишилось мало. Жінка стурбовано питає, де саме перебувають інші, а окупант пояснив, що вони загинули або отримали поранення. Потім росіянин розповів, як саме він харчується.

"З пайка рис курячий та овочі, а зверху аджику взяв. Поряд стільки будинків, змародерив і все", - пояснив окупант.

Нагадаємо, що раніше російський окупант розповів про сором перед українським народом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля