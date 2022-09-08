Окупант розповів дружині про мародерство та втрати у підрозділі: перехоплення ГУР

Російський окупант у розмові з дружиною похвалився тим, як він займається мародерством в окупації та поскаржився на втрати у своєму підрозділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України .

Окупант каже, що саме їх роту мають замінити, тому що особового складу залишилось мало. Жінка стурбовано питає, де саме перебувають інші, а окупант пояснив, що вони загинули або отримали поранення. Потім росіянин розповів, як саме він харчується.

"З пайка рис курячий та овочі, а зверху аджику взяв. Поряд стільки будинків, змародерив і все", - пояснив окупант.