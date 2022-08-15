Щоразу хочеться сміятися. Усик потролив Ф'юрі за чергове завершення кар'єри

Друге впродовж року оголошення про завершення виступів у професіоналах від Тайсона Ф'юрі не зміг проігнорувати український чемпіон Олександр Усик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Бенсона .

Володар поясів IBF, WBA, WBO та IBO натякнув, що слова ексцентричного британця не варто сприймати всерйоз. 35-річний українець зберіг упевненість щодо майбутньою зустрічі з Ф'юрі в ринзі.

"Коли я дивлюсь і слухаю його, то мені щоразу хочеться сміятися. Віч-на-віч він мені казав абсолютно інше, але ділитися цим зі всіма я не буду. Я знаю, що одного разу ми будемо битися", – заявив Усик.

Британець на початку минулого тижня оголосив про повернення в ринг для третіх боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі.

Як наслідок, титул культового журналу The Ring, що належав Ф'юрі, став вакантним. Тепер він дістанеться переможцю бою-реваншу Усик – Джошуа 20 серпня в аравійській Джидді.