Кожен п'ятий українець святкуватиме Різдво двічі

Кожен п'ятий українець (21%) святкуватиме Різдво двічі - 25 грудня і 7 січня. Такі дані соціологічного опитування повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Бекешкіна, чверть українців (25%) святкували Різдво 25 грудня.

"21% святкуватимуть Різдво двічі: 25 грудня відсвяткували і 7 січня святкуватимуть", - сказала вона.

За її словами, святкуватимуть Різдво 7 січня ще 88% українців, тому в сумі виходить більше 100%.

"От така у нас арифметика", - додала вона.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у грудні 2019 року 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% відзначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти.

Нагадаємо, Різдво в Україні відзначається двічі за Юліанським та Григоріанським календарем - 25 грудня та 7 січня. Різдво 25 грудня стало офіційним вихідним зовсім недавно - в 2017 році.