Кожен п'ятий-десантник, тільки троє з Москви. Що відомо про втрати армії РФ в Україні

Проведений виданням аналіз дозволив дізнатися імена 2336 російських військових, загиблих в Україні. За його даними, про втрати повідомили Всі федеральні округи Росії. При цьому велика частина припадає на вихідців з депресивних або напівдепресивних регіонів.

Найчастіше про втрати повідомляє влада Дагестану - 146 і Бурятії -105 загиблих. У Москві, жителі якої складають близько 9% населення Росії, відомо про трьох загиблих.

Крім того, труни із загиблими в Україні російськими військовими приходять не тільки в російські регіони, але країни колишнього СРСР. Так, відомо про чотирьох солдатів, яких поховали в Таджикистані, двох - в Киргизстані і трьох - в окупованій Південній Осетії.

Десантники і "добровольці" - що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає BBC, з початку травня в регіональних ЗМІ Росії стали з'являтися повідомлення про загиблих в Україні так званих "добровольців". Вони воюють окремо від офіційних частин армії РФ. За останні 10 днів видання виявило публікації про загибель 16 росіян.

Вивчаючи список підтверджених російських втрат в Україні, видання зауважило, що кожен п'ятий загиблий (20%) служив у повітряно-десантних військах. Ще 18% припадає на мотострілків.

Експерти відзначають, що високі втрати серед десантників і мотострілків можуть бути пов'язані з проблемами в забезпеченні російських військових аптечками і погано налагодженою евакуацією поранених.