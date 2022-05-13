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Кожен п'ятий-десантник, тільки троє з Москви. Що відомо про втрати армії РФ в Україні

Фото: ЗМІ проаналізували втрати армії РФ в Україні (mil.in.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська влада засекретила втрати своєї армії в Україні. При цьому в Росії щодня ховають загиблих в ході бойових дій. На підставі відкритих джерел BBC з'ясувала, що велика частина з них - це жителі депресивних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Проведений виданням аналіз дозволив дізнатися імена 2336 російських військових, загиблих в Україні. За його даними, про втрати повідомили Всі федеральні округи Росії. При цьому велика частина припадає на вихідців з депресивних або напівдепресивних регіонів.

Найчастіше про втрати повідомляє влада Дагестану - 146 і Бурятії -105 загиблих. У Москві, жителі якої складають близько 9% населення Росії, відомо про трьох загиблих.

Крім того, труни із загиблими в Україні російськими військовими приходять не тільки в російські регіони, але країни колишнього СРСР. Так, відомо про чотирьох солдатів, яких поховали в Таджикистані, двох - в Киргизстані і трьох - в окупованій Південній Осетії.

Десантники і "добровольці" - що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає BBC, з початку травня в регіональних ЗМІ Росії стали з'являтися повідомлення про загиблих в Україні так званих "добровольців". Вони воюють окремо від офіційних частин армії РФ. За останні 10 днів видання виявило публікації про загибель 16 росіян.

Вивчаючи список підтверджених російських втрат в Україні, видання зауважило, що кожен п'ятий загиблий (20%) служив у повітряно-десантних військах. Ще 18% припадає на мотострілків.

Експерти відзначають, що високі втрати серед десантників і мотострілків можуть бути пов'язані з проблемами в забезпеченні російських військових аптечками і погано налагодженою евакуацією поранених.

За даними Генштабу збройних сил України на ранок 13 травня, з початку війни Росія втратила вбитими майже 27 тисяч осіб. При цьому в Міноборони РФ останній раз повідомило про загиблих 25 березня. Тоді у відомстві заявили про загибель 1351 військовослужбовця.

Нагадаємо, з початку війни в Україні Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів за останні 20 років. Ними, серед іншого, нагороджують загиблих військових.

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