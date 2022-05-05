З початку війни в Україні Путін підписав рекордну кількість секретних указів за 20 років, - ЗМІ
З початку війни в Україні Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів за 20 років. Такими розпорядженнями в Росії, серед іншого, нагороджують військових - у тому числі посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".
Зазначається, що "Медіазона" проаналізувала опубліковані укази Путіна. Судячи з порядкових номерів документів, в березні поточного року були засекречені 54% всіх указів, які підписав глава Кремля, а у квітні - 49%. Такого висновку журналісти дійшли, порівнявши порядкові номери документів.
"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна склала 59%. У той час в Росії йшла Друга чеченська війна", - зазначає видання.
За допомогою секретних указів в Росії, в тому числі нагороджують загиблих військових. Згадка одного з таких документів видання виявило в пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де він проживав, повідомила, що його посмертно нагородили Орденом Мужності указом президента від 3 березня № 85сс.
За даними "Медіазони", загиблих на війні з Україною солдатів зазвичай нагороджують Орденами мужності посмертно. Журналісти вивчили понад 1,7 тисячі публікацій про загибель російських військових. Згадка про цей орден зустрічається майже в 600 випадках.
"Ми не знайшли якоїсь закономірності в цих нагородженнях, тому припускаємо, що посмертну нагороду отримують майже всі - але не завжди про це згадують публічно, особливо якщо мова йде про посади родичів", - уточнили в російському виданні.
Нагадавши, з початку війни в Україні Росія втратила вбитими майже 25 тисяч осіб. При цьому в Міноборони РФ Відомості про втрати серед особового складу засекречені. Останній раз відомство повідомило про загиблих 25 березня. Тоді там заявили про загибель 1351 військовослужбовця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.