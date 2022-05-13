Каждый пятый - десантник, только трое из Москвы. Что известно о потерях армии РФ в Украине

Проведенный изданием анализ позволил узнать имена 2336 российских военных, погибших в Украине. По его данным, о потерях сообщили все федеральные округа России. При этом большая часть приходится на выходцев из депрессивных или полудепрессивных регионов.

Чаще всего о потерях сообщают власти Дагестана - 146 и Бурятии -105 погибших. В Москве, жители которой составляют около 9% населения России, известно о трех погибших.

Кроме того, гробы с погибшими в Украине российскими военными приходят не только в российские регионы, но страны бывшего СССР. Так, известно о четырех солдатах, которых похоронили в Таджикистане, двух - в Киргизстане и троих - в оккупированной Южной Осетии.

Десантники и "добровольцы" - что известно о потерях армии РФ

Как отмечает BBC, с начала мая в региональных СМИ России стали появляться сообщения о погибших в Украине так называемых "добровольцах". Они воюют отдельно от официальных частей армии РФ. За последние 10 дней издание обнаружило публикации о гибели 16 россиян.

Изучая список подтвержденных российских потерь в Украине, издание заметило, что каждый пятый погибший (20%) служил в воздушно-десантных войсках. Еще 18% приходится на мотострелков.

Эксперты отмечают, что высокие потери среди десантников и мотострелков могут быть связаны с проблемами в обеспечении российских военных аптечками и плохо налаженной эвакуацией раненых.