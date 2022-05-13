ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 26900 військових та вже 200 літаків: Генштаб назвав втрати Росії

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 травня 2022 10:51
Близько 26900 військових та вже 200 літаків: Генштаб назвав втрати Росії Фото: Росія вже втратила 26900 військових та 200 літаків (t.me.Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 26900 своїх військових. При цьому було знищено 200 ворожих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05:

  • особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1205 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,
  • артилерійських систем - 542 (+8) од,
  • РСЗВ - 193 (+2) од,
  • засоби ППО - 88 (+1) од,
  • літаків - 200 (+1) од,
  • гелікоптерів - 162 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
  • крилаті ракети - 95 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 41 (+0).

Як додають в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку. Наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр", який направляється для придушення GSM-зв‘язку.

Раніше стало відомо, що ППО Повітряних сил і Десантно-штурмових військ вчора вразили сім повітряних цілей Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС