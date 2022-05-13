Близько 26900 військових та вже 200 літаків: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Росія вже втратила 26900 військових та 200 літаків (t.me.Tsaplienko)
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 26900 своїх військових. При цьому було знищено 200 ворожих літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05:
- особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1205 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,
- артилерійських систем - 542 (+8) од,
- РСЗВ - 193 (+2) од,
- засоби ППО - 88 (+1) од,
- літаків - 200 (+1) од,
- гелікоптерів - 162 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
- крилаті ракети - 95 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
Як додають в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку. Наразі дані уточнюються.
Нагадаємо, миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр", який направляється для придушення GSM-зв‘язку.
Раніше стало відомо, що ППО Повітряних сил і Десантно-штурмових військ вчора вразили сім повітряних цілей Росії.
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