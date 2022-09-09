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Путін не бажає здатися, він все ще хоче знищити Україну, - МЗС Австрії

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Відень, П'ятниця 09 вересня 2022 12:08
Путін не бажає здатися, він все ще хоче знищити Україну, - МЗС Австрії Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Австрія готова підтримати мирні переговори для припинення війни в Україні. Але наразі Відень не спостерігає того, щоб лава Кремля Володимир відмовився від своїх загарбницьких намірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Австрії Александера Шалленберга в інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Ціль Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, нещодавно екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін у колонці для РБК-Україна зазначав, що президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своїх планів щодо знищення України.

Додамо, що вже колишній британський прем'єр Борис Джонсон також висловлювався про наміри Путіна, заявивши, російський диктатор планує напад на нові території України і хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.

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