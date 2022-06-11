Російські війська обстріляли Синельниківський район касетними снарядами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Уточнюється, що російські війська вдарили по Покровській громаді, касетний снаряд впав у дворі приватного домоволодіння. Через вибух в будинку вибиті вікна, зруйнований дах і стіни, пожежі в гаражі і на сіннику вже погашені. На городі рятувальники виявили 25 воронок від детонування касетних елементів, люди не постраждали.

"Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж і сінник", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обстріли Миколаївської області. Там за минулу добу поранення отримали 8 осіб і є загиблі.

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