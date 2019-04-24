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Кожен четвертий клієнт "Чернігівгаз Збуту" користується особистим кабінетом

Новини » Енергетика    24.04.2019 - 12:29
Кожен четвертий клієнт "Чернігівгаз Збуту" користується особистим кабінетом
Ілюстративне фото (прес-служба "Чернігівгаз Збуту")

Впродовж 2018 року кількість реєстрацій в особистому кабінеті 104.ua зросла майже на 50%

Від початку створення особистого кабінету "Чернігівгаз Збуту" на сайті 104.ua його користувачами стали 25% сімей, що користуються газом в Чернігівській області. Загалом по 16 регіонах України переваги цього онлайн-сервісу відчули майже 2,24 млн споживачів, з них – 90 тис. з Чернігівської області.

"Впродовж 2018 року кількість реєстрацій в особистому кабінеті 104.ua зросла майже на 50%. Зараз кожне четверте домогосподарство Чернігівської області має можливість контролювати споживання газу і стан особового рахунку в режимі онлайн. Крім того, кабінет має низку інших корисних функцій, що дозволяють споживачам економити свій час, не витрачаючи його на відвідування Центрів обслуговування. Це онлайн-оплата, завантаження рахунку, перегляду історії оплат та споживання газу, можливість інтерактивного спілкування з фахівцями компанії", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, загалом за 2018 рік через особистий кабінет опрацьовано 2307 звернень з питань, щодо поставок газу клієнтів "Чернігівгаз Збуту". Майже половина онлайн-консультацій – 46%, стосувалися пільг та субсидій, 41% - розрахунків за газ – боргів або переплат, 12,5% вирішували питання онлайн оплати. Менше всього споживачі цікавились незарахованими платежами - 0,5%.

Також у прес-службі повідомили, що виходячи з побажань самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами.

"З кожним роком ми поповнюємо дистанційні сервіси новими розробками, які дозволяють охопити якісним обслуговуванням ще більшу кількість клієнтів. Особистий кабінет – це найбільш інформативний канал для вирішення всіх газових питань. Його мобільна версія - додаток 104 Mobile зручний тим, що завжди під рукою. Окрім того, в ньому реалізована функція мультиакаунта, тобто через один мобільний пристрій можна керувати декількома особовими рахунками", - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

За словами прес-служби, з останніх новинок клієнтських сервісів є чат-бот "7104ua" у месенджері Viber та мобільний додаток "104 Mobile Light" для користувачів iPhone. Майже готовий до виходу сервіс "104 Бізнес онлайн" для комерційних споживачів газу.

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