Каждый четвертый клиент "Черниговгаз Сбыта" пользуется личным кабинетом

Иллюстративное фото (пресс-служба "Черниговгаз Сбыта")

В течение 2018 года количество регистраций в личном кабинете 104.ua выросла почти на 50%

От начала создания личного кабинета "Черниговгаз Сбыта" на сайте 104.ua его пользователями стали 25% семей, пользующихся газом в Черниговской области. Всего по 16 регионах Украины преимущества этого онлайн-сервиса почувствовали почти 2,24 млн потребителей, из них – 90 тыс. из Черниговской области.

"В течение 2018 года количество регистраций в личном кабинете 104.ru выросла почти на 50%. Сейчас каждое четвертое домохозяйство Черниговской области имеет возможность контролировать потребление газа и состояние лицевого счета в режиме онлайн. Кроме того, кабинет имеет ряд других полезных функций, позволяющих потребителям экономить свое время, не тратя его на посещение Центров обслуживания. Это онлайн-оплата, загрузка счета, просмотра истории оплат и потребления газа, возможность интерактивного общения со специалистами компании", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, всего за 2018 год через личный кабинет обработано 2307 обращений по вопросам, относительно поставок газа клиентам "Черниговгаз Сбыта". Почти половина онлайн-консультаций – 46%, касались льгот и субсидий, 41% - расчетов за газ – долгов или переплат, 12,5% решали вопросы онлайн оплаты. Меньше всего потребители интересовались незасчитанными платежам - 0,5%.

Также в пресс-службе сообщили, что исходя из пожеланий самих потребителей, компания постоянно совершенствует функционал кабинета и добавляет каналы онлайн-общения с клиентами.

"С каждым годом мы пополняем дистанционные сервисы новыми разработками, которые позволяют охватить качественным обслуживанием еще большее количество клиентов. Личный кабинет – это наиболее информативный канал для решения всех газовых вопросов. Его мобильная версия - приложение 104 Mobile удобен тем, что всегда под рукой. Кроме того, в нем реализована функция мультиакаунта, то есть через одно мобильное устройство, можно управлять несколькими лицевыми счетами", - сообщил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста.

По словам пресс-службы, из последних новинок клиентских сервисов является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone. Почти готов к выходу сервис "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа.