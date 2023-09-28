Токаев пообещал, что Казахстан будет придерживаться санкций против РФ

Казахстан поддерживает решение ЕС по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на брифинге в Германии.

"Будем следовать санкционному режиму. У нас есть контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении действий для обхода санкционного режима, мне кажется, не должно быть", - заявил Токаев.

Глава Казахстана затронул и тему войны в Украине и заявил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий и на мирные переговоры по уставу ООН.

"Я сегодня заявлял господину канцлеру, что ситуация очень серьёзная. Что российская сторона и украинская сторона готовы к переговорам, но платформа к переговорам, пока не ясная. Наступает эра мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести разумные переговоры", - сказал Токаев.

Позиция Казахстана по войне в Украине

Страна открыто не осуждает войну, но и не поддерживает Россию, хотя вместе с ней состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Казахстан запретил товары с российскими символами войны. Это связано с тем, что участились случаи рекламы и товаров, в том числе детских. Предлагалось ввести административную ответственность в случае нарушения.

Казахстан отправил гуманитарную помощь Украине на сумму 5 миллионов долларов США, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Казахстан также принимает украинских беженцев. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на июль 2023 года в Казахстане проживало около 20 тысяч украинских беженцев.