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В Казахстане бушуют масштабные лесные пожары, погибли по меньшей мере 14 человек

Фото: масштабные лесные пожары бушуют в Казахстане (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Абайской области Казахстана бушуют одни из самых больших в истории страны лесные пожары. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda.

Пожары начались 8 июня, вероятной причиной местные власти считают удар молнии. Пламя охватило 60 тысяч гектаров земель. К ликвидации пожаров привлечены около тысячи человек и 252 единиц техники.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Казахстана сообщили, что к тушению привлечены 11 вертолетов, которые осуществляют аэровизуальное обследование и сброс воды. Отмечается, что было произведено 263 сброса воды объемом 590 тонн.

По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, во время проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших. В настоящее время установлены личности уже 5 человек - все они являются работниками лесничества, которые участвовали в ликвидации пожара.

Масштабные лесные пожары в мире

Уже второй месяц подряд Канада борется с ужасающими лесными пожарами. Пламя сожгло уже более 3,3 млн гектаров земли, а по всей стране эвакуировали десятки тысяч человек. Дым от огня окутал даже города Соединенных Штатов Америки.

Из-за дыма по всей Северной Америке объявили предупреждение о высоком уровне риска. Медики предупреждают, что из-за выбросов в воздух от лесных пожаров могут пострадать миллионы людей.

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