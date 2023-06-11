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У Казахстані вирують масштабні лісові пожежі, загинуло щонайменше 14 людей

Фото: масштабні лісові пожежі вирують в Казахстані (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Абайській області Казахстану вирують одні з найбільших в історії країни лісові пожежі. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orda.

Пожежі розпочалися 8 червня, ймовірною причиною місцева влада вважає удар блискавки. Полум'я охопило 60 тисяч гектарів земель. До ліквідації пожеж залучені близько тисячі людей та 252 одиниці техніки.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Казахстану повідомили, що до гасіння залучено 11 гелікоптерів, які здійснюють аеровізуальне обстеження та скидання води на вогнище. Зазначається, що було виконано 263 скидання води обсягом 590 тонн.

За інформацією оперативного штабу гасіння пожежі в області Абай, під час проведення пошукових робіт знайдено тіла 14 загиблих. Наразі встановлено особи вже 5 людей - усі вони є працівниками лісництва, які брали участь в ліквідації пожежі.

Масштабні лісові пожежі у світі

Уже другий місяць поспіль Канада бореться із жахливими лісовими пожежами. Полум'я спалило вже понад 3,3 млн гектарів землі, а по всій країні евакуювали десятки тисяч людей. Дим від вогню огорнув навіть міста Сполучених Штатів Америки.

Через дим, по всій Північній Америці оголосили попередження про високий рівень ризику. Медики попереджають, що через викиди в повітря від лісових пожеж, можуть постраждати мільйони людей.

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КазахстанПожежа