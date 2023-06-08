Из-за пожаров в Канаде Нью-Йорк накрыл необычный занавес тумана

Вследствие масштабных лесных пожаров в Канаде дым добрался до городов на восточном побережье США, окутав мегаполисы, в частности Нью-Йорк, необычным "апокалиптическим" оранжевым туманом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Bloomberg .

Густой дым от пожаров в Канаде двинулся на юг, добравшись в США до большей части штата Нью-Йорк и соседних регионов, вплоть до Мексики.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться в помещении или надевать маски. Кроме того, дым ненадолго остановил прибывающие рейсы в аэропорт Ла-Гуардия из-за ухудшения видимости, некоторые порты региона были закрыты.

Прогнозируется, что условия временно улучшатся в ближайшее время, добавил он.

При этом, по словам Адамса, качество воздуха сейчас стало худшим за последние десятилетия. Так, по некоторым данным, качество воздуха в Нью-Йорке в настоящее время является худшим из всех крупных городов мира, согласно IQAir.

Адамс призвал жителей Нью-Йорка оставаться дома, держать окна закрытыми и отключить настройки кондиционеров, которые циркулируют воздух снаружи.

Лесные пожары в Америке

Как отмечается, в Северной Америке такого рода "апокалиптические сцены" часто возникали в последние годы, поскольку изменение климата способствовало более частым и сильным пожарам.

На западном побережье исторические лесные пожары в последние годы покрыли дымом большую часть Северной Калифорнии, а в 2020 году небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Предыдущие лесные пожары в Альберте привели к тому, что столбы дыма достигли Нью-Йорка, но вызвали лишь ослепительные закаты.

Сильнейшие лесные пожары в Канаде

В Канаде для тушения масштабных бушующих пожаров привлекли вооруженные силы. Они должны поддержать круглосуточно работающих пожарных, чтобы защитить населенные пункты провинции от огненной стихии.

В общей сложности по всей Канаде более 30 тысяч человек стали переселенцами из-за пожаров. В стране в этом году выгорело уже несколько миллионов гектаров территорий из-за масштабных лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в канадском округе Шелберн высота пламени достигает почти 100 метров.