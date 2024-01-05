Российский олигарх Дерипаска купил новый самолет в обход санкций за 36 млн долларов, - СМИ

Российский олигарх Олег Дерипаска приобрел новый самолет за 36 млн долларов. Его купили в обход санкций через Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Верстка ".

Отмечается, что компания "Арсенал", связанная с миллиардером Олегом Дерипаской, который находится под санкциями, после полномасштабного вторжения России в Украину приобрела бизнес-джет.

Как олигарху удалось его купить

"Согласно закрытым данным российской таможенной статистики, которые есть в распоряжении редакции, джет ввезли в Россию в феврале 2023 года. По договору купли-продажи он был оформлен на компанию "Арсенал", - говорится в материале.

Эта фирма зарегистрирована в московском деловом центре "Парк победы", в котором также имеет регистрацию компания "Русал". С 2018 года "Арсенал" принадлежит 74-летней Наталье Калгашкиной. Женщина до 2012 года, пока фирму не ликвидировали, возглавляла ООО "Инвестиции и управление", принадлежавшее все тому же "Русалу".

Кроме того, в 2017 году Калгашкина основала и два года владела еще одной компанией, связанной с торговлей алюминием - ООО "АСК".

О каком самолете идет речь

Издание указывает, что Дерипаска купил самолет Falcon 7X, выпущенный в 2016 году. Он вмещает до 14 пассажиров.

После регистрации в России бизнес-джет получил бортовой номер RA-09618. Некоторые его рейсы совпадают с передвижениями Олега Дерипаски. 11 сентября 2023 года борт прилетел во Владивосток, а вечером следующего дня покинул столицу Приморья.

"В эти дни там проходил Восточный экономический форум, на котором присутствовал миллиардер. А с 27 ноября по 1 декабря джет летал в Пекин, где проходило заседание Российско-китайского комитета дружбы. Участие Дерипаски в нем также анонсировалось", - пишет издание.

Приобретен самолет был у казахстанского перевозчика Irtysh-Air. Его стоимость, согласно данным таможни, составляет почти 36 млн долларов.

Олег Дерипаска

Российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета (в 2009-2012 годах - генеральный директор) и основатель компании "Базовый элемент".

В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра. Однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза был лишен его.

С апреля 2018 года под санкциями США из-за финансирования проектов Путина, с 2022 года под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран из-за вторжения России в Украину.

В прошлом году австрийская строительная компания Strabag снизила долю основного российского акционера Олега Дерипаски до блокирующего меньшинства в 25%.