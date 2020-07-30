У Казахстані ввели обов'язковий масковий режим на вулиці

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

За відсутність маски передбачений штраф в розмірі майже 5,5 тисяч гривень

Уряд Казахстану знову ввів обов'язковий масковий режим на вулицях. За перебування на вулиці без маски передбачений штраф.

Про це йдеться в постанові Міністерства охорони здоров'я Казахстану.

Згідно з документом, громадяни повинні обов'язково носити маски під час перебування в закритих приміщеннях, транспорті і на вулиці.

"Ми вивчили міжнародний досвід, який показує, що не тільки в Казахстані, але і в ряді зарубіжних країн запроваджено обов'язкове носіння масок скрізь, як в закритих приміщеннях, у транспорті, так і на відритому повітрі", - повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Олексій Цой.

За порушення карантинних правил в Казахстані передбачений штраф у розмірі 83,3 тисяч тенге (5,5 тисяч гривень).

У Казахстані за минулу добу підтвердили 1472 випадки захворювання коронавірусом. Загальне число хворих досягло 87 664 людей, з них понад 57 тисяч вже вилікувалися. Померли від COVID-19 793 пацієнта.

Раніше РБК-Україна писало, що в Румунії ввели масковий режим в громадських місцях із-за погіршення епідеміологічної ситуації.

з 29 серпня в Греції громадяни зобов'язані носити маски в громадських місцях.