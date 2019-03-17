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У справі про вибухи під Ічнею підозр не оголошували, - прокуратура

Новини » Політика    17.03.2019 - 21:17
У справі про вибухи під Ічнею підозр не оголошували, - прокуратура
Фото: вибухи на військових складах Чернігівській області (РБК-Україна)

Причину детонації боєприпасів досі не встановлено

У Військовій прокуратурі Чернігівського гарнізону заявили, що у справі про вибухи  під Ічне на складі боєприпасів в жовтні 2018 року підозру нікому не оголошували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

Зазначається, у відповіді на інформаційний запит у прокуратурі повідомили, що триває розслідування за статтями "диверсія" і "недбале ставлення до військової служби".

"У ході досудового розслідування причину детонації боєприпасів не встановлено, відпрацьовуються основні слідчі версії, триває проведення комплексної пожежно-технічної, вибухо-технічної, судово-хімічної, безпеки життєдіяльності та військової експертизи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня 2018 року на арсеналі боєприпасів в Ічні (Чернігівська область) сталася пожежа. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.

Після проведення розслідування, військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявляв, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею сталися унаслідок диверсії. 

РБК-Україна писало, що Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) буде контролювати стан очищеної навколо військового арсеналу в Ічні (Чернігівська область) території протягом 2019 року. 

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Новини України ІчняПрокуратураподозрениевзрыв боеприпасов
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