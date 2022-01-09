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ЄС пропонує Казахстану допомогу у врегулюванні кризи

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Брюссель, Неділя 09 січня 2022 03:17
ЄС пропонує Казахстану допомогу у врегулюванні кризи Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель в суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. ОДКБ повинна поважати законність в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської служби.

Він також закликав країни, які в рамках ОДКБ направили в Казахстан свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.

"Військова підтримка ззовні повинна здійснюватися з повагою суверенітету і незалежності Казахстану і фундаментальних прав його громадян", - додав глава зовнішньополітичної служби ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ВДВ увійдуть до складу миротворчого контингенту ОДКБ в Казахстані.

"Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з більш ніж 70 літаків Іл - 76 і п'яти Ан-124, як уточнюється, цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ в Казахстан", - пише видання.

Таке рішення було прийнято Радою колективної безпеки ОДКБ 6 січня. Зокрема, В Казахстан на обмежений за часом період нібито для стабілізації і нормалізації обстановки спрямовані "колективні миротворчі сили організації". До їх складу увійшли підрозділи Збройних сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

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