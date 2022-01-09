ЄС пропонує Казахстану допомогу у врегулюванні кризи

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель в суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. ОДКБ повинна поважати законність в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської служби .

Він також закликав країни, які в рамках ОДКБ направили в Казахстан свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.

"Військова підтримка ззовні повинна здійснюватися з повагою суверенітету і незалежності Казахстану і фундаментальних прав його громадян", - додав глава зовнішньополітичної служби ЄС.