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У Казахстані розбився військовий літак, чотири людини загинули

Автор: Олександр Білоус

Військовий літак АН-26 розбився при аварійній посадці в Алмати (Казахстан). Загинули чотири людини, ще двоє постраждали,

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

За інформацією видання, військовий літак АН-26 повідомленням Нур-Султан - Алмати пропав з радарів і здійснив аварійну посадку в аеропорту Алмати.

"За попередніми даними, 4 людини загинули, 2 постраждалих направлені в найближчу лікарню", - повідомили в МНС Казахстану.

У відомстві додали, що на місці зараз працюють 10 реанімаційних бригад швидкої допомоги, а також 45 осіб, 15 одиниць техніки ДЧС Алмати, ДЧС Алматинської області, служби аеропорту, РОСО МНС РК, служби порятунку.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 березня, на північному-заході Франції розбився приватний вертоліт, на борту якого перебував французький політик і мільярдер Олів'є Дассо. В результаті трагедії загинув він і пілот.

Нагадаємо, 4 березня військовий вертоліт розбився на південному сході Туреччини, в результаті чого загинули дев'ять солдатів, а чотири постраждали.

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