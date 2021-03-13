UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Казахстане разбился военный самолет, четыре человека погибли

Автор: Александр Белоус

Военный самолет АН-26 разбился при аварийной посадке в Алматы (Казахстан). Погибли четыре человека, еще двое пострадали,

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По информации издания, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

"По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу", - сообщили в МЧС Казахстана.

В ведомстве добавили, что на месте сейчас работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения.

Как сообщало РБК-Украина, 7 марта, на северо-западе Франции разбился частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате трагедии погиб он и пилот.

Напомним, 4 марта военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибли девять солдат, а четыре пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Казахстан
Читайте также
В России произошел взрыв на трубопроводе, прекращен транзит газа в Казахстан
Казахстан зарегистрировал собственную вакцину от коронавируса
Прогноз погоды