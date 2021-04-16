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У Казахстані розбився винищувач "Су-30": екіпаж вижив

Автор: РБК-Україна

У місті Балхаш (Казахстан) під час проведення навчального польоту зазнав аварії винищувач "Су-30 СМ". Льотчики вижили, вони встигли катапультуватися.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Казахстану.

Відзначається, що багатофункціональний винищувач "Су-30 СМ" виконував навчально-тренувальний політ в авіаційному центрі міста Балхаш. Катастрофа сталася при заході на посадку. До місця аварії літака направлено спеціальну комісію з розслідування інциденту.

"Екіпаж катапультувався, льотчики живі і знаходяться під наглядом медичних працівників", - уточнили в відомстві.

Нагадаємо, 7 квітня в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

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Новини України Казахстанавиакатастрофа
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