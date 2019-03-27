У Казахстані зазнав катастрофи вертоліт Міноборони

В Республіці Казахстан 27 березня зазнав аварії вертоліт Сил повітряної оборони країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Республіки Казахстан.

За інформацією відомства, на борту перебувало 13 осіб. За попередніми даними, є жертви, а стан потерпілих уточнюється.

Вертоліт прямував в складі ланки з чотирьох бойових вертольотів з міста Актау в місто Шимкент. Переліт проходив в рамках комплексної перевірки та навчань спеціальних підрозділів "Алтин жебе" в темний час і в складних метеорологічних умовах.

За наказом міністра оборони генерал-майора Н. Ермекбаева сформована і спрямована до місця аварії спеціально створена комісія Міністерства оборони Республіки Казахстан. В даний час два вертольоти зробили посадку і знаходяться в місті Кизилорда, а один вертоліт повернувся до місця аварії.

Міністерством оборони Республіки Казахстан спільно з Міністерством внутрішніх справ РК почали розслідування причин і обставин авіакатастрофи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані розбився рятувальний вертоліт. В результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро людей.

Крім того, в Італії в комуні Ла-Тюіль в небі відбулося зіткнення вертольота і легкомоторного туристичного літака. В результаті катастрофи загинули чотири людини.