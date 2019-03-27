В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны

В Республике Казахстан 27 марта потерпел крушение вертолет Сил воздушной обороны страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан.

По информации ведомства, на борту находилось 13 человек. По предварительным данным, имеются жертвы, а состояние потерпевших уточняется.

Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

По приказу министра обороны генерал-майора Н. Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны Республики Казахстан. В настоящее время два вертолета совершили посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолет вернулся к месту крушения.

Министерством обороны Республики Казахстан совместно с Министерством внутренних дел РК начали расследование причин и обстоятельств произошедшей авиакатастрофы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране потерпел крушение спасательный вертолет. В результате авиакатастрофы погибли пятеро людей.

Кроме того, в Италии в коммуне Ла-Тюиль в небе произошло столкновение вертолета и легкомоторного туристического самолета. В результате катастрофы погибли четыре человека.