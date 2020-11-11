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У Казахстані екстрено сів пасажирський літак після зіткнення з птахами

Автор: Андрій Козловський

У Казахстані пасажирський літак, що летів з Атирау до Нур-Султану зіткнувся зі зграєю птахів. Після цього він був змушений здійснити екстрену посадку.

Про це повідомляє Zakon.kz.

В авіакомпанії SCAT повідомили, що під час набору висоти на літак налетіла зграя великих птахів. Імовірно, це були гуси або качки. У той момент борту знаходилось 115 пасажирів.

Після цього командир судна прийняв рішення про повернення до порту вильоту. Посадка відбулася в штатному режимі. Пізніше рейс був скасований.

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Зазначається, що пасажирам, які захотіли змінити дату вильоту, оформили перебронювання, а тим, хто не захотів цього - повернули гроші. Авіакомпанія планує представити пілота до нагородження медаллю. Він працює в компанії більше 10 років.

Нагадаємо, наприкінці вересня літак з віце-президентом США Майком Пенсом повернувся в аеропорт вильоту в американському штаті Нью-Гемпшир після зіткнення з птахом.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Японії літак здійснив аварійну посадку через попадання блискавки.

Раніше у міжнародному аеропорту Ньюварк, у Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines.

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