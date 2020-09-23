Літак Пенса вимушено сів через зіткнення з птахом

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Літак з віце-президентом США Майком пенсії на борту повернувся в аеропорт вильоту в американському штаті Нью-Гемпшир після зіткнення з птахом. В даний час його оглядають фахівці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на прес-секретаря політика.

Пенс повертався до Вашингтона з передвиборчого заходу в місті Гілфорд (штат Нью-Гемпшир).

Інцидент трапився відразу після вильоту. Повітряне судно після цього здійснило посадку "в якості запобіжного заходу".

Після приземлення Пенс і його співробітники скористалися вантажним літаком, щоб повернутися до Вашингтона.

Нагадаємо, в Японії літак здійснив аварійну посадку через попадання блискавки.

Раніше у міжнародному аеропорту Ньюварк, у Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines.

Також РБК-Україна писало, що літак авіакомпанії Ryanair, який летів в Ірландію, здійснив вимушену посадку в Лондоні через повідомлення про бомбу на борту.