Казахстан официально отреагировал на удар Украины по нефтяному терминалу в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум, в состав которого входят акционеры из России, Казахстана и США, заявил, что приостановил свою деятельность после того, как один из причалов на его российском терминале на Черном море был значительно поврежден атакой украинского морского дрона.

Министерство иностранных дел Казахстана утверждает, что эти дроновые атаки стали уже третьими на объект, который является "исключительно гражданским объектом, операция которого охраняется нормами международного права".

В ведомстве заявили, что Казахстан "выражает свой протест в отношении очередного преднамеренного нападения на критически важную инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск".

"Мы рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем, что украинская сторона примет эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - отметили в министерстве.