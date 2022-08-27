Фото: Казахстан вирішив на рік зупинити експорт військової продукції (t.me)

Комісія з питань оборонної промисловості в Казахстані вирішила зупинити експорт військової продукції до кінця серпня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр міністра Казахстану Аліхана Смаілова.