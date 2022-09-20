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Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС

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Астана, Вторник 20 сентября 2022 09:55
Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС Фото: Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС (УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы. Уже известно о восьми задержанных автопоездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает пропагандистское издание "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков, речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров в Россию.

"Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие - на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", - рассказали в ассоциации.

Отмечается, что грузовики задерживают, поскольку Астана ввела новые требования для транзита.

Напомним, ранее мы писали, что Казахстан с сентября этого года решил продавать часть своей нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана в обход России.

Что происходи в отношениях Астаны и Москвы, читайте в материале РБК-Украина - "Больше не друзья? Как война в Украине отразилась на отношениях Казахстана с РФ".

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