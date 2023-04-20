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Студента из Казахстана похитили и отправили в Украину в составе ЧВК "Вагнера", - СМИ

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Казахстан, Четверг 20 апреля 2023 14:57
Студента из Казахстана похитили и отправили в Украину в составе ЧВК "Вагнера", - СМИ Фото: студента из Казахстана похитили и отправили в Украину в составе ЧВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Студента из Казахстана завербовали в ЧВК "Вагнера" и насильно отправили в зону боевых действий в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Ratel.

По словам родственников, с которыми удалось переговорить изданию, в марте 2023 года Бекенов, который учился на тот момент на третьем курсе Томского государственного университета (ТГУ), поехал из Томска в Краснодарский край навестить девушку.

"После этого связь с ним пропала на неделю, а затем он отправил матери сообщение, в котором рассказал, что жив, но не может позвонить", - пишет издание.

Получив сообщение мать парня позвонила друзьям сына и они рассказали, что Бекенова завербовали и увезли в Молькино в Краснодарском крае, где находится база подготовки ЧВК "Вагнера".

Только 9 апреля женщине удалось встретиться с сыном на КПП военной базы.

"Его привезли на автомашине в сопровождении его непосредственного командира. Дали 5 минут на разговоры. Разговаривать толком не дали. Его командир все время вмешивался в разговор. Альмира успела у него узнать, что он контракт не подписывал. Просил еды, денег. Весь изможденный, плохо одет. Налицо, что Маргулана удерживают насильно", - рассказал дядя студента.

А уже через три дня после встречи с матерью его уже отправили в зону боевых действий в Украину.

В МИДе МИД Казахстана заявили, что Бекенов заключил контракт с ЧВК "Вагнера" якобы добровольно.

"По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнера", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, жители российской Кубани начали получать от ЧВК "Вагнера" письма с призывами присоединиться к рядам наемников.

Напомним, Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

При этом аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.

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