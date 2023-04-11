Чтобы снизить зависимость от РФ. Европейские АЭС стали чаще покупать уран в Казахстане

Производители электроэнергии в Восточной Европе стремятся сократить свою зависимость от России, поэтому все чаще покупают уран в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный директор "Казатомпрома" Ержан Муканов заявил, что некоторые атомные станции в Восточной Европе, ранее получавшие обогащенный уран из России, стремятся с 2025 года подписать контракты с Казахстаном. По его словам, геополитическая неопределенность изменяет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей электроэнергии создавать запасы.

"Мы готовим наши запасы к добыче, чтобы мы могли реагировать на запросы рынка", - сказал Муканов.

США являются одной из стран, стремящихся сократить свою зависимость от обогащенного урана из России, крупнейшего в мире поставщика ядерного топлива.

Ссылаясь на прогнозируемое увеличение мощности реакторов на 16% Всемирная ядерная ассоциация в прошлом году заявила, что ожидается увеличение спроса на уран примерно на треть к 2030 году. Казахстан, производящий более 40% мирового урана, в этом году планирует сохранить добычу на уровне около 22 000 тонн.

"Мы прогнозируем рост спроса на уран, но мы не заинтересованы во взрывном росте цен", - подчеркнул гендиректор.

По его словам, "Казатомпром" планирует в этом году открыть третий экспортный маршрут, транспортируя уран через один из портов Китая.

Также, по словам Муканова, растет спрос со стороны Китая, который ищет уран для скачивания запланированных новых атомных электростанций и увеличения собственных запасов. Он также сообщил, что цель Китая состоит в том, чтобы иметь "бесперебойные долгосрочные поставки".

Вероятно, Китай начал поиски новых поставщиков из-за большой угрозы введения новых санкций ЕС против России, которые будут касаться ограничения торговли атомной энергетикой.

Напомним, Литва предложила ЕС ввести санкции против атомной энергетики России, включая исключения для Венгрии и двухлетний период для постепенной отмены действующих контрактов.

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