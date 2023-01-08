Казахстан подтвердил закрытие McDonald's в стране

На днях в сети появилась информация о закрытии McDonald's в Казахстане из-за отсутствия в стране мяса, которое могло бы заменить российское. Ведь после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины компания вышла из РФ и ввела запрет на какое-либо сотрудничество с российскими компаниями.

По словам министерства, представители McDonald's в перспективе были готовы перейти на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло некоторое время. До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald's министерство сельского хозяйства и другие государственные органы были и сейчас готовы способствовать ускорению и упрощению процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны.

В настоящее время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald's, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald's планируемый аудит не состоялся.

"Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald's необходимо пройти сертификацию, предусматривающую жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика - нет", - сообщили в министерстве.