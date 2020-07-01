У Казахстані можуть ввести двотижневий карантин

Фото: Касим-Жомарт Токаєв (twitter.com/TokayevKZ)

Уряд запропонував ввести карантин з 5 липня

Уряд Казахстану запропонувало ввести двотижневий посилений карантин на території країни. Ізоляцію можуть ввести з 5 липня.

Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в Twitter.

При цьому він додав, що такі карантинні заходи можуть продовжити і на більший термін.

"Уряд представив план введення карантину з 5 липня строком на 14 днів (можливе продовження). Завтра після засідання МВК міністр охорони здоров'я виступить з роз'ясненнями", - написав Токаєв.

Уряд представив план введення карантину з 5 липня строком на 14 днів (можливе продовження). Завтра після засідання МВК міністр охорони здоров'я виступить з роз'ясненнями. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі й з Україною.

Крім того, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом.

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Автор: РБК-Україна