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У Казахстані можуть ввести двотижневий карантин

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 15:59
У Казахстані можуть ввести двотижневий карантин
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (twitter.com/TokayevKZ)

Уряд запропонував ввести карантин з 5 липня

Уряд Казахстану запропонувало ввести двотижневий посилений карантин на території країни. Ізоляцію можуть ввести з 5 липня.

Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в Twitter.

При цьому він додав, що такі карантинні заходи можуть продовжити і на більший термін.

"Уряд представив план введення карантину з 5 липня строком на 14 днів (можливе продовження). Завтра після засідання МВК міністр охорони здоров'я виступить з роз'ясненнями", - написав Токаєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі й з Україною.

Крім того, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Казахстанкарантин
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