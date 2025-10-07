RU

Казахстан нарастит экспорт нефти в Германию: объемы вырастут на треть

Иллюстративное фото: Казахстан нарастит экспорт нефти в Германию (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Казахстан увеличит количество нефти, которую будет экспортировать в Европу. Соглашение продлено до конца 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ORDA.

Отмечается, что ежемесячные поставки увеличатся со 100 тысяч до 130 тысяч тонн.

Председатель правления "КазМунайГаз" Асхат Хасенов во время встречи с гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявил о планах расширения поставок сырья в ФРГ.

"По итогам встречи продлили текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (с ресурсов Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тысяч до 130 тысяч тонн", - отметили в КМГ.

Напомним, в прошлом году в Германию начали отправлять нефть из казахского Кашагана, а с 2025-го - с Тенгиза. За девять месяцев текущего года на немецкий НПЗ в Шведте доставили 1,5 млн тонн казахстанской нефти.

 

Ранее мы писали, что Казахстан активизирует сотрудничество с Китаем, подписав более 70 соглашений. Такой шаг подчеркивает стремление уменьшить зависимость от Москвы

