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Казахстан может отказаться от экспорта нефти из Новороссийска из-за ситуации в Черном море

Фото: Казахстан прекратит экспорт нефти через Новороссийск в случае ухудшения ситуации (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Казахстан рассматривает возможность перенаправления своей нефти из российского порта Новороссийск в Черном море в порт Усть-Луга на Балтийском.

Об этом заявил заместитель гендиректора "КазТрансОйл" по транспортировке Эрик Сагиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"По Новороссийску нами рассматриваются варианты. В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем по направлению порт Шесхарис, будут перекинуты в порт Усть-Луга. Так мы планируем", - сказал Сагиев.

Опасный порт Новороссийск

Напомним, после того как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Кроме того, 18 августа в порту Новороссийска вспыхнул масштабный пожар. Там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с топливом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

На черноморский маршрут приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

 

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев Казахстан хочет обеспечить безопасность экспорта своей нефти через российский порт Новороссийск.

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