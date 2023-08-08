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Казахстан хочет обезопасить экспорт своей нефти из Новороссийска после ударов дронов

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Казахстан, Вторник 08 августа 2023 09:35
Казахстан хочет обезопасить экспорт своей нефти из Новороссийска после ударов дронов Фото: заседание правительства Казахстана (primeminister.kz)
Автор: Александр Белоус

Казахстан хочет обеспечить безопасность экспорта своей нефти через российский порт Новороссийск. Планируется задействовать дипломатические каналы.

Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Казахстана.

"Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы именно нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза", - сказал Саткалиев.

По его словам, эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам.

Ситуация в Черном море

Напомним, после того как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

На черноморский маршрут приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

Российские удары по украинским портам и атаки дронов по российскими кораблям вызвали рост цен на зерно в мире.

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