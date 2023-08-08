Казахстан хочет обезопасить экспорт своей нефти из Новороссийска после ударов дронов
Казахстан хочет обеспечить безопасность экспорта своей нефти через российский порт Новороссийск. Планируется задействовать дипломатические каналы.
Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Казахстана.
"Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы именно нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза", - сказал Саткалиев.
По его словам, эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам.
Ситуация в Черном море
Напомним, после того как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.
На черноморский маршрут приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.
Российские удары по украинским портам и атаки дронов по российскими кораблям вызвали рост цен на зерно в мире.
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