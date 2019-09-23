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Влада Єгипту посилює репресії проти демонстрантів

Новини » В світі    23.09.2019 - 15:41
Влада Єгипту посилює репресії проти демонстрантів
Фото: акції протесту в Єгипті (Shutterstock)

Заарештовано понад 370 осіб

Єгипетські силовики розширюють репресії проти антиурядових демонстрантів, заарештовуючи їх і політичних опонентів, а також обмежують доступ до новинних сайтів і каналів в соціальних мережах, оскільки цього тижня країна готується до можливих нових протестів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як зазначається, станом на 23 вересня понад 370 осіб заарештували після акцій протесту проти президента Єгипту Абделя Фатха аль-Сісі. Протести почалися 20 вересня.

Заарештованих утримують у каїрських "центрах безпеки" (СІЗО - ред.), де їм можуть бути пред'явлені звинувачення в приналежності до терористичної групи, поширенні підроблених новин та участі в несанкціонованих акціях протесту.

"Режим намагається стримати ситуацію. Вони концентрують свою енергію на превентивних атаках. Адвокати працюють всю ніч, щоб захистити обвинувачених", - заявив Мохамед Лотфі, виконавчий директор Єгипетської комісії з прав і свобод.

Також наголошується, що влада обмежила доступ до Facebook Messenger і деяким іншим серверам, щоб уникнути зростання кількості мітингувальників. BBC та інші новинні сайти також були обмежені.

Акції протесту почалися після того, як колишній урядовий підрядник Мохамед Алі випустив відео, в якому закликав єгиптян провести "марш на мільйон чоловік" у п'ятницю, 20 вересня. Президент Єгипту, який перебуває на цьому тижні на саміті Організації Об'єднаних Націй по клімату, публічно не прокоментував протести.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що силовики в єгипетському місті Суец застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, яка закликала президента аль-Сісі піти у відставку.

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