ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Єгипті сталися сутички під час антипрезидентських протестів

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 16:18
У Єгипті сталися сутички під час антипрезидентських протестів
Фото: протести в Єгипті (middleeasteye.net)

У містах Єгипту другий день поспіль проходять демонстрації проти президента

В Єгипті другий день поспіль проходять демонстрації проти президента Абдула Фаттаха аль-Сісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

Повідомляється, що силовики в єгипетському місті Суец застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, яка закликала президента аль-Сісі піти у відставку.

Зіткнення в суботу відбулися через день після того, як тисячі людей вийшли на вулиці в декількох єгипетських містах, вимагаючи відставки аль-Сісі. Акції протесту також відбулися в Гізі і в північному місті Махалла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про антиурядових мітингах у Казахстані. Так, під час антиурядових акцій протесту в Алма-Аті і Нур-Султана правоохоронці затримали 57 осіб.

Крім того, в місті Чимкент біля кордону з Киргизією були затримані 20 осіб. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що затримані "піддавалися на провокаційні заклики" і "стали вчиняти протиправні дії стосовно працівників правопорядку". Мітингувальники не чинили опору поліцейським.

Також повідомлялося, що 20 вересня в столиці Грузії Тбілісі пройшов атиправительственный мітинг. Люди виступали проти президента країни Саломе Зурабішвілі з-за її актів помилування, а інші - проти засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі через затвердження Георгія Гахарія на посаді прем'єр-міністра.

Збірна України могла зіграти проти Єгипту з Салахом у складі Встигнути у відпустку: куди українці їдуть на відпочинок, і як змінилася вартість турів цього літа
Новини України Єгипет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся