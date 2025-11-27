RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Кайя Каллас предупредила о рисках быстрого мира для Украины

Фото: Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила, что поспешный мир для Украины может быть невыгодным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каи Каллас после видеозвонка с министрами иностранных дел ЕС 26 ноября.

По словам Каллас, поспешные мирные договоренности, которые сейчас продвигает команда президента США Дональда Трампа, могут оказаться невыгодными для Киева.

"Очень быстрый путь к миру может привести к слабому соглашению, которое поставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины", - подчеркнула Каллас в своем заявлении.

Кая Каллас убеждена, что быстрые договоренности - это всегда шанс для агрессора диктовать условия. По ее словам, если переговоры проходят очень быстро и под давлением, то существует большая вероятность, что выгодные условия (территориальные, политические, безопасности) будут в пользу врага.

Что предлагает Каллас вместо "быстрого мира"

Предложения Кайи Каллас:

  • вместо спешки - сильную позицию: поддержку Украины, военную и политическую, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы;
  • мирный план должен быть справедливым, всеобъемлющим, с гарантиями и обязательствами для России - не наоборот;
  • обязательное участие Украины и Европы в формировании и подписании такого плана - никаких решений "за спиной".

Каллас призвала международное сообщество поддерживать Украину сейчас, чтобы Киев мог достичь справедливого и долговременного мира. Она подчеркнула, что мирный план должен включать реальные гарантии безопасности, ограничения для агрессора и участие ключевых партнеров, а не быстрые компромиссы любой ценой.

Кроме того, по ее словам, любые переговоры должны происходить с участием самой Украины и Европы и предусматривать реальные обязательства именно со стороны России, а не жертвы конфликта.

А еще Каллас напомнила об исторической агрессивной политике России.

"За последние 100 лет Россия нападала на 19 разных стран, на некоторые - по 3-4 раза, и ни одна из этих стран, в частности Украина, никогда не нападала на Россию", - отметила она.

 

 

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияМирные переговорыВойна в Украине