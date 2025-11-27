Кайя Каллас предупредила о рисках быстрого мира для Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила, что поспешный мир для Украины может быть невыгодным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каи Каллас после видеозвонка с министрами иностранных дел ЕС 26 ноября.
По словам Каллас, поспешные мирные договоренности, которые сейчас продвигает команда президента США Дональда Трампа, могут оказаться невыгодными для Киева.
"Очень быстрый путь к миру может привести к слабому соглашению, которое поставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины", - подчеркнула Каллас в своем заявлении.
Кая Каллас убеждена, что быстрые договоренности - это всегда шанс для агрессора диктовать условия. По ее словам, если переговоры проходят очень быстро и под давлением, то существует большая вероятность, что выгодные условия (территориальные, политические, безопасности) будут в пользу врага.
Предложения Кайи Каллас:
Каллас призвала международное сообщество поддерживать Украину сейчас, чтобы Киев мог достичь справедливого и долговременного мира. Она подчеркнула, что мирный план должен включать реальные гарантии безопасности, ограничения для агрессора и участие ключевых партнеров, а не быстрые компромиссы любой ценой.
Кроме того, по ее словам, любые переговоры должны происходить с участием самой Украины и Европы и предусматривать реальные обязательства именно со стороны России, а не жертвы конфликта.
А еще Каллас напомнила об исторической агрессивной политике России.
"За последние 100 лет Россия нападала на 19 разных стран, на некоторые - по 3-4 раза, и ни одна из этих стран, в частности Украина, никогда не нападала на Россию", - отметила она.
Напомним, министр армии США Дэн Дрисколл пытался убедить европейцев как можно скорее закончить войну в Украине.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сказал европейцам, что Вашингтон хочет прежде всего заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на любые гарантии безопасности для Украины.