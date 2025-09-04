ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пытал и грабил жителей Херсона: командир из чеченского "Ахмата" получил подозрение

Четверг 04 сентября 2025 21:25
UA EN RU
Пытал и грабил жителей Херсона: командир из чеченского "Ахмата" получил подозрение Фото: командиру взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры установили командира взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии и объявили ему подозрение. Он во время оккупации Херсонской области пытал мирных жителей и грабил их имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По его словам, прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили командиру взвода спецотряда "Ахмат" о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях.

Как установило следствие, в ноябре 2022 года он вместе с сообщниками ворвался во двор семьи предпринимателей в Херсоне. Угрожая женщине и ее сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко избивал и пытал парня, на глазах у матери.

Когда хозяин вернулся, оккупанты использовали его сына как заложника, и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь. Отобрав средства, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные "договоры купли-продажи" имущества.

"Это не имеет никакого отношения к войне. Это - террор, издевательство и преступление, которое грубо нарушает международное гуманитарное право. Продолжается идентификация сообщников. Ни один палач, ни один мародер не избежит ответственности. Без срока давности", - подчеркнул Кравченко.

Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили генерал-лейтенанту Росгвардии Владимиру Спиридонову о подозрении. Он командовал разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области.

Также правоохранители установили личности 57 коллаборационистов, которые вступили в созданное российскими оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона, и пытали украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Росгвардия Война в Украине
Новости
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России