Пытали людей в Киевской области: девять россиян получили подозрение

СБУ сообщила подозрения девяти российским военным, которые пытали мирных жителей во время временной оккупации Бучанского района Киевской области в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, во время захвата поселка Андреевка в марте 2022 года командир 64-й отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков отдал приказ на проведение репрессий против местного населения. В рамках этой операции старший разведчик Петр Захаров посадил четырех местных жителей, которых жестоко пытали с целью запугивания и выявления якобы участников сопротивления.
Кроме того, военные преступления были зафиксированы и в поселке Вышеград. В феврале 2022 года военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии Восточного военного округа РФ удерживали 11 гражданских лиц в тесном погребе площадью всего 10 квадратных метров. Люди провели там почти две недели в нечеловеческих условиях.
Кроме Омурбекова и Захарова, в военных преступлениях подозреваются еще семь военных:
Всем девяти россиянам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц. За эти преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, недавно СБУ сообщила подозрение российскому солдату Сергею Тужилову. Оккупанту грозит пожизненное за вероятный расстрел украинского военнопленного.
Ранее Службе безопасности удалось идентифицировать личности российских военных, которые во время оккупации части Киевской области занимались пытками мирных жителей.
Еще раньше СБУ идентифицировала командира группы спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии.
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