Пытали людей в Киевской области: девять россиян получили подозрение

Детали дела

По данным следствия, во время захвата поселка Андреевка в марте 2022 года командир 64-й отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков отдал приказ на проведение репрессий против местного населения. В рамках этой операции старший разведчик Петр Захаров посадил четырех местных жителей, которых жестоко пытали с целью запугивания и выявления якобы участников сопротивления.

Кроме того, военные преступления были зафиксированы и в поселке Вышеград. В феврале 2022 года военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии Восточного военного округа РФ удерживали 11 гражданских лиц в тесном погребе площадью всего 10 квадратных метров. Люди провели там почти две недели в нечеловеческих условиях.

Кто фигурирует в деле

Кроме Омурбекова и Захарова, в военных преступлениях подозреваются еще семь военных:

сержант Андрей Каркин - командир отделения;

сержант Тимур Данченко - командир боевой машины;

ефрейтор Леонид Семенов;

ефрейтор Чингис Раднаев;

рядовой Александр Зайцев;

рядовой Артем Перевозкин;

рядовой Евгений Широкин.

Что грозит

Всем девяти россиянам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц. За эти преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы или пожизненное заключение.