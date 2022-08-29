СБУ ідентифікувала "кадирівця", який скоював злочини в Бучі

Фото: СБУ ідентифікувала "кадировця", який скоював злочини в Бучі (росЗМІ)

Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії РФ, який скоював злочини проти мирних громадян у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.