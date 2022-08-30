Катували жителя Київської області: СБУ ідентифікувала трьох російських військових

Службі безпеки вдалося ідентифікувати особи російських військових, які під час окупації частини Київської області займались катуванням мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Йдеться про конкретний випадок катування мешканця Київської області, якому вдалося вирватися з полону під час контрнаступу Збройних сил України.

За інформацією СБУ, до цього причетні троє військовослужбовців 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ:

Олександр Борисов (07.03.1999 року народження);

Раян Мадяєв (06.06.2002 р.н.);

Максим Сулайндзюга (25.08.1994 р.н.).

Вони у складі окупаційного угруповання брали активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Встановлено, що зловмисники викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск. Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення", - йдеться у повідомленні.

Цим трьом військовим оголошено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Зараз СБУ встановлює установчі дані, місцеперебування підозрюваних та вживає комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за воєнний злочин.