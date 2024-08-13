Терроризировали жителей прифронтовой Донецкой области: СБУ нейтрализовала преступную группу

Служба безопасности нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Донбасса. В результате спецоперации задержан лидер банды - уголовник-рецидивист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram .

"По имеющимся данным, бандиты терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, таким образом они расшатывали внутреннюю обстановку в регионе и пытались усилить свое влияние на криминогенную ситуацию.

"Задокументирован как фигурант пытался "выбить" из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов", - информируют в СБУ.

Готовил убийство после получения денег

Согласно материалам дела, в случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал убить его, а тело закопать в лесополосе за городом. Для реализации преступления фигурант привлек двух участников банды.

Чтобы подготовить разбойное нападение на предпринимателя, злоумышленники долго следили за ним: изучали распорядок дня, маршруты передвижения и круг близких знакомых. Участники банды должны были угнать потерпевшего и в багажнике авто вывезти за город, где ему подготовили "могилу".

"Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды во время попытки похищения потерпевшего возле его дома", - сообщают правоохранители.

Обыски и подозрение

Как отметили в Службе безопасности, при обысках у задержанных изъято:

гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;

балаклавы, лопату, варежки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;

мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

В настоящее время лидер банды уведомлен о разбое, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос привлечения к ответственности всех участников группировки.

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.