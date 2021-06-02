З катерами та авіацією: ЗСУ провели масштабні навчання біля Криму

Збройні сили України (ЗСУ) провели масштабні навчання поблизу тимчасово окупованої території АР Крим. Під час тренувань були задіяні наземні, повітряні та морські компоненти угрупування військ.
Про це повідомляє прес-служба Командування Об'єднаних сил ЗС України.
Зазначається, що під час тренувань були відпрацювані питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки.
Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту.
"Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту", - зазначив командувач.
За сигналом тривоги було піднято всі необхідні сили та засоби. Вже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження.
Повідомляється, що першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів.
Фото: масштабні навчання ЗСУ біля Криму (zsu.gov.uа)
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ Наземний, повітряний та морський компоненти угрупування військ, яке підпорядковане Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, під час тренування відпрацювали питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки. Маневри, що відбулися на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, не лише продемонстрували особисту високу польову та морську навченість військовослужбовців, а й вдосконалили практичні навички командирів діяти в умовах, які максимально наближені до бойових. Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту. - Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту, - зазначив командувач. За сигналом тривоги було піднято всі необхідні сили та засоби. Вже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження. - Першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Завершили тактико-спеціальні навчання дії малих броньованих артилерійських катерів. Разом переможемо! Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України #Ukraine #ЗСУ #ArmedForcesofUkraine #КОС #JointForcesCommand #JFC #military #Разом_переможемо #НАЄВPosted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Wednesday, May 26, 2021
Нагадаємо, що Служба безпеки України провела в Луганській області антитерористичні навчання по захисту інфраструктури.
Раніше стало відомо, що у районі проведення операції Об'єднаних сил пройшло тренування підрозділів реактивної артилерії з реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" на озброєнні.