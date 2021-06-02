З катерами та авіацією: ЗСУ провели масштабні навчання біля Криму

Зазначається, що під час тренувань були відпрацювані питання взаємодії в ході ведення бою та швидкої зміни обстановки.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою маневрів підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту.

"Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту", - зазначив командувач.

За сигналом тривоги було піднято всі необхідні сили та засоби. Вже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження.

Повідомляється, що першого удару умовному противнику завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно нанесли вогневе ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів.