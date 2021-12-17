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На катерах Island встановлять американське озброєння, - командування ВМС

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Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 03:04
На катерах Island встановлять американське озброєння, - командування ВМС Фото: на катерах Island встановлять американське озброєння (mil.in.ua)
Автор: Наталья Скороход

На катерах Island, які США вже передали Україні, встановлять американське озброєння. Про це заявив командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Неїжпапа для Армія Inform.

Він нагадав, що нещодавно ряди українського військового морського флоту поповнилися двома патрульних катерами типу Island. Вони отримали назви українських міст "Фастів"та "Суми". Раніше США передали Україні ще два катери. Їх назвали в Україні "Слов'янськ" та "Старобільськ".

Він зазначив, що цього року в Балтіморі пройшли підготовку три екіпажі патрульних катерів. Майбутній окремий дивізіон патрульних катерів, що базується в порту Південний, забезпечуватиме безпеку мореплавання в ближній морській зоні, прибережній морській зоні, здійснюватиме охорону й оборону портів в Чорному морі, острови Зміїний, захист комунікацій, торгові шляхи.

Неїжпапа зазначив, що озброєння, встановлене на катерах "Слов'янськ" і "Старобільськ" - це тимчасове рішення.

"Всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Йдеться про 30-міліметрові гармати та ракети різної дії. Зараз є остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси вже отримані, тому в наступному році ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів", - розповів Неежпапа.

Що стосується п'ятого катера класу Island, то Україна готується отримати його від США вже найближчим часом. Він отримав ім'я Героя України прапорщика В'ячеслава Кубрака.

Нагадаємо, що США передали Україні не тільки катери Island. Також Україна отримала ракетні комплекси, боєприпаси, стрілецьку зброю та багато іншого.

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