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На катерах Island установят американское вооружение, - командование ВМС

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Украина, Пятница 17 декабря 2021 03:04
На катерах Island установят американское вооружение, - командование ВМС Фото: на катерах Island установят американское вооружение (mil.in.ua)
Автор: Наталья Скороход

На катерах Island, которые США уже передали Украине, установят американское вооружение. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Неижпапа для Армия Inform.

Он напомнил, что недавно ряды украинского военного морского флота пополнились двумя патрульных катерами типа Island. Они получили названия украинских городов "Фастов" и "Сумы". Ранее США передали Украине еще два катера. Их назвали в Украине "Славянск" и "Старобельск".

Он отметил, что в этом году в Балтиморе прошли подготовку три экипажа патрульных катеров. Будущий отдельный дивизион патрульных катеров, базирующийся в порту Южный, будет обеспечивать безопасность мореплавания в ближней морской зоне, прибрежной морской зоне, будет осуществлять охрану и оборону портов в Черном море, острова Змеиный, защиту коммуникаций, торговые пути.

Неижпапа отметил, что вооружение, установленное на катерах "Славянск" и "Старобельск" - это временное решение.

"Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллимитровых пушках и ракетах разного действия. Сейчас есть окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров", - рассказал Неежпапа.

Что качается пятого катера класса Island, то Украина готовится получить его от США уже в ближайшее время. Он получил имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.

Напомним, что США передали Украине не только катера Island. Также Украина получила ракетные комплексы, боеприпасы, стрелковое оружие и многое другое.

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