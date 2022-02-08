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Катери, локомотиви та пожежні машини: стали відомі деталі угод України та Франції

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі угод, які були підписані під час візиту французького лідера Еммануеля Макрона до Києва. Йдеться про спільні проекти в ряді сфер, включаючи оборонну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

"Важливим підсумком наших переговорів стала також фіналізація домовленостей щодо залучення Франції до спільних проектів в Україні", - написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що мова йде про такі проекти:

  • поставка "Укрзалізниці" 130 локомотивів компанії Alstom;
  • поставка компанією Desautel 370 пожежно-рятувальних машин для державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);
  • будівництво патрульних катерів для Державної прикордонної служби України (ДПСУ);
  • військово-технічне співробітництво між Державним концерном "Укроборонпром" і французькою компанією Thales.

Крім того, "Укроборонпром" і французька сторона підписали спеціальну заяву про початок реформи оборонно-промислового комплексу України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція виділить Україні 1,2 млрд євро на проекти розвитку.

Зазначимо, Макрон прилетів в Україну з візитом після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, де вони обговорили ситуацію навколо кордонів України і безпеку в Європі. Детально про результати переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон