Катери, локомотиви та пожежні машини: стали відомі деталі угод України та Франції

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі угод, які були підписані під час візиту французького лідера Еммануеля Макрона до Києва. Йдеться про спільні проекти в ряді сфер, включаючи оборонну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
"Важливим підсумком наших переговорів стала також фіналізація домовленостей щодо залучення Франції до спільних проектів в Україні", - написав Зеленський.
Глава держави зазначив, що мова йде про такі проекти:
Крім того, "Укроборонпром" і французька сторона підписали спеціальну заяву про початок реформи оборонно-промислового комплексу України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція виділить Україні 1,2 млрд євро на проекти розвитку.
Зазначимо, Макрон прилетів в Україну з візитом після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, де вони обговорили ситуацію навколо кордонів України і безпеку в Європі. Детально про результати переговорів - у матеріалі РБК-Україна.