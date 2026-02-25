Катер под флагом США ворвался в воды Кубы и открыл огонь: есть погибшие и раненые

Кубинское министерство сообщило, что судно, зарегистрированное во Флориде под регистрационным номером FL7726SH, обнаружили утром в среду, 25 февраля, вблизи Кайо-Фальконес в центральной провинции Вилла-Клара.

Когда катер с пятью членами пограничной службы Кубы приблизился к судну для идентификации, экипаж скоростного катера, нарушившего границу, открыл огонь и ранил кубинского командира.

"В результате столкновения четыре агрессора на иностранном судне были убиты и шестеро ранены", - сказано в заявлении МВД страны.

Отмечается, что раненые были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

BBC обратилась за комментариями в Белый дом и Госдепартамент США. Издание также отметило, что инцидент произошел на фоне растущей напряженности между США и Кубой, которая столкнулась с топливным кризисом после блокирования Вашингтоном поставок нефти из Венесуэлы.

Отношения США и Кубы

Напомним, в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. На фоне нового кризиса американский президент Дональд Трамп утвердил меморандум об усилении санкций против острова.

В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями. В Гаване после угроз из Белого дома заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.