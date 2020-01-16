Пристайка з главою МЗС Нідерландів обговорили катастрофу МН17

Фото: Вадим Пристайко і Стефан Блок (twitter.com/VPrystaiko)

Також Пристайко та Блок обговорили ситуацію на сході України і "Північний потік-2"

Міністри закордонних справ України та Нідерландів Вадим Пристайко і Стефан Блок обговорили співпрацю в справі про збитий малайзійського боїнга MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко в Twitter.

За його словами, він разом з главою зовнішньополітичного відомства Нідерландів також обговорили ситуацію на сході України й "Північний потік-2".

"Поглиблене обговорення з нідерландським міністром Стефаном Блоком ситуації на сході України, санкцій ЄС і "Північного потоку-2", а також поточної підготовки до першого судового розгляду MH17 в Гаазі", - написав він.

In-depth discussion with #Dutch Minister @ministerBlok of the situation in the east of #Ukraine, #EU sanctions, #Nordstream2 as well as ongoing preparation for the first court proceedings on #MH17 in The Hague. pic.twitter.com/URlCiJWj4W — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 16, 2020

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року, коли в районі Тореза Донецької області збили малайзійський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.